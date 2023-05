Il weekend del Settore Giovanile

27 mag 2023

Ultima giornata per la Primavera rossoblù, in campo sabato alle 13 a Frosinone. Con una vittoria sarebbe salvezza sicura, in caso di pareggio bisognerebbe guardare a cosa fanno l'Atalanta (oggi a -2, quartultima) e il Napoli (oggi a -9, terzultimo). In caso di 10 punti di vantaggio sul Napoli non si giocherebbe il playout tra terzultima e quartultima. In programma in contemporanea Atalanta-Udinese e Napoli-Inter.

L'Under 18 di scena domenica alle 15.30 in casa contro l'Hellas Verona.



SABATO 26 MAGGIO

Primavera 1

34ª giornata, Frosinone-Cagliari

Centro Sportivo Ferentino, ore 13

DOMENICA 27 MAGGIO

Under 18

27ª giornata, Cagliari-Verona

Centro Sportivo Asseminello, ore 15.30