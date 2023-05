Si chiude il campionato della Femminile

21 mag 2023

+ -

Termina al terzo posto e con una vittoria sulla Torres il cammino della prima squadra Femminile rossoblù nel campionato di Eccellenza: 2-1 il risultato al termine di una gara da batticuore, che ha visto le ragazze guidate da Giuseppe Diana andare in vantaggio con Jasmine Puliga nei primi minuti di gioco per poi essere riacciuffate dalle sassaresi al 90'. Quando il pari sembrava ormai acquisito, Veronica Pinna all'ultimo secondo ha gonfiato la rete decretando la vittoria del Cagliari.

Al termine dei novanta minuti, Giuseppe Diana - tecnico della Prima Squadra e dell'Under 17 - ha fatto un punto sulla stagione delle rossoblù tra consapevolezze e prospettive future.

"È stato un campionato in crescendo. La Torres è arrivata qui agguerrita giocando un'ottima gara. Il loro gruppo non è ovviamente quello che partecipa alla Serie B, ma aver avuto la meglio certifica il grande lavoro svolto da tutte le componenti del nostro settore Femminile. Novantacinque minuti di passione con un finale al cardiopalma, gli spettatori si sono divertiti".

Per Diana è stato il primo anno in rossoblù: "Un anno di costruzione, dove abbiamo gettato le basi in attesa di costruire le pareti passo dopo passo. Già in Eccellenza abbiamo aggregato due ragazze classe 2009 e altrettanto faremo la prossima stagione. La crescita delle più giovani è fondamentale".

Unità di intenti: "Faccio i complimenti alle ragazze che hanno seguito il mio modo di vedere il calcio, sono riuscito a coinvolgerle e mi hanno coinvolto. Un dare-avere molto profondo. Menzione speciale per la responsabile del settore Femminile Anna Piras, grazie a lei siamo diventati una famiglia: che si vuole bene e vive il quotidiano col sorriso, ma che ha anche tanta voglia di vincere e continuare a crescere con agonismo, sacrificio e dedizione".