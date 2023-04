25 apr 2023

Si chiude con un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta il weekend del settore giovanile rossoblù.

La Primavera ha la meglio sull'Udinese per 5-1: decidono le reti di Cavuoti, Delpupo, Vinciguerra, Sulev e Konate (qui gli highlights). Prossimo appuntamento sabato 29 aprile con il Cesena.

Cade in casa della SPAL l'Under 18: 3-0 il risultato in favore dei ferraresi. Chiude il propio girone con un punto in trasferta l'Under 17, che impatta con il Sudtirol: di Medda la rete che vale l'1-1 finale al 25' del secondo tempo.

Vittoria per 8-0 dell'Under 14 regionale sull'Arzachena Academy.

Il 24 e 25 aprile sono state giornate di sorrisi e divertimento per le ragazze rossoblù classe 2010/11, che hanno preso parte al Social Goal Selis For Peace, manifestazione a scopo ludico e sociale di scena in Gallura. Guidate dalla responsabile del Settore Femminile Anna Piras, si sono potute confrontare con i coetanei palestinesi, israeliani e ucraini in un clima di festa e inclusione, all'insegna del più sano spirito sportivo.