Il weekend del settore giovanile

21 apr 2023

Torna in campo domenica mattina la Primavera rossoblù. Ad Asseminello scenderà l'Udinese (acquista qui i biglietti per assistere alla gara), penultima in classifica e reduce da una sconfitta interna contro il Napoli. Guai però a prendere sotto gamba l'impegno. Per il Cagliari, alla ricerca di punti salvezza, è una gara da non sbagliare. I rossoblù hanno trovato fiducia e determinazione, una vittoria li proietterebbe lontano dalla zona calda.

Sempre domenica, trasferta a Ferrara per l'Under 18, mentre l'Under 17 chiude le sue fatiche sul campo del Sudtirol.

L'Under 14 Regionale sarà di scena nel Comunale "Pino Cuccureddu" di Alghero contro l'Arzachena. Calcio d'inizio fissato per le ore 10.





DOMENICA 23 APRILE

Primavera

28ª giornata, Cagliari-Udinese

Centro Sportivo Asseminello, ore 11

Under 18

23ª giornata Spal-Cagliari

Centro Sportivo “G.B.Fabbri”, Ferrara, ore 14

Under 17

26ª giornata. Sudtirol-Cagliari

FCS Center, Appiano (BZ), ore 14.30