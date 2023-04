Settore giovanile, i risultati del weekend

17 apr 2023

Nel weekend delle squadre giovanili spiccano la grande rimonta della Primavera e le vittorie di Under 18 e Under 17.

Sotto di due gol a dieci minuti dalla fine sul campo del Sassuolo, Palomba e compagni hanno raddrizzato le situazione grazie ai gol di Carboni e Veroli. Pareggio che la dice lunga sul cuore e il carattere dei rossoblù, rinfrancati dalla bella vittoria della settimana scorsa ottenuta a spese della Juventus. Prossimo impegno, domenica in casa contro l'Udinese.

L'Under 18 e l'Under 17 hanno prevalso sui pari età del Venezia nella doppia sfida casalinga. 3-0 per la squadra guidata da Concas: vantaggio di Kosiqi a fine primo tempo, quindi nella ripresa le reti di Achour e Palmas. Il gol di Grandu al 62' ha deciso la sfida a favore dell'Under 17 contro i veneti.

Nulla da fare per Under 16 e Under 15 in trasferta contro i pari età del Como. Nel 3-2 subito dall'Under 16 non sono bastati i gol di Luca Tronci e Malfitano. Di Costa l'unico gol dell'Under 15, piegata 3-1 dai lariani.

Sconfitta per l'Under 14 pro, superata 2-0 a Milano dall'Inter.

L'Under 14 regionale è stata battuta 5-1 dal Lanusei. Successo per la Femminile sul Maracalagonis.