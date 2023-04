Il weekend del settore giovanile

14 apr 2023

+ -

Sassuolo-Cagliari Primavera di sabato aprirà il weekend delle squadre giovanili rossoblù. Calcio d'inizio fissato per le ore 13 allo stadio “Ricci”. Test impegnativo per il Cagliari, opposto alla sesta forza del campionato, recente vincitrice della Viareggio Cup. La splendida vittoria di sabato scorso contro la Juventus però ha dato morale e nuova consapevolezza nei propri mezzi. Un risultato positivo in Emilia sarebbe l'ideale per cominciare a dare continuità e uscire definitivamente dalle zone calde della classifica.

Sempre sabato, in campo Under 18 e Under 17, entrambe di scena in casa contro i pari età del Venezia, e l'Under 14 pro, ospite dell'Inter.

Domenica tocca all'Under 16 e all'Under 15, impegnate in trasferta con le corrispettive squadre del Como.

L'Under 14 regionale giocherà contro il Lanusei in trasferta al Lixius sabato 14 aprile alle ore 16, la prima squadra Femminile giocherà sabato sul campo del Maracalagonis.





SABATO 15 APRILE

Primavera

27ª giornata, Sassuolo-Cagliari

Stadio “Ricci”, Sassuolo (MO), ore 13

Under 18

22ª giornata, Cagliari-Venezia

Centro Sportivo di Uta, ore 14.30

Under 17

25ª giornata. Cagliari-Venezia

Centro Sportivo “Asseminello”, ore 14.30

Under 14 pro

17ª giornata, Inter-Cagliari 

C.S. Accademia Inter, Milano, ore 15.30

DOMENICA 16 APRILE

Under 16

18ª giornata, Como-Cagliari

Centro Sportivo “Rossini”, Briosco (MB), ore 16.30

Under 15

18ª giornata, Como-Cagliari

Centro Sportivo “Rossini”, Briosco (MB), ore 14.30