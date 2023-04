L'Under 14 al Sardinia Talent Trophy

07 apr 2023

Appuntamento di prestigio domani mattina ad Asseminello.

La Primavera rossoblù ospita la Juventus per il ventiseiesimo turno di campionato (ore 10.30). Si prospetta una partita accesa e tutta da seguire dalla tribuna del Campo 1 di Asseminello: clicca qui per acquistare i biglietti.

Resteranno fermi per le festività pasquali gli altri campionati giovanili professionistici.

L'Under 14 pro sarà impegnata da domani 8 aprile sino al 10 nel torneo internazionale “Sardegna Talent Trophy”, organizzato dall'A.S.D. Ilvalamddalena.

Trentadue le squadre iscritte, suddivise in otto gruppi. Oltre al Cagliari spiccano i nomi di Inter, Roma, Fiorentina, Empoli, Liverpool, Leeds United, Ajax, Bayern, Benfica, Valencia. Il Cagliari è stato inserito nel girone C comprendente anche Benfica, Luciano Manara e Soccer Fasano. Il debutto è previsto per sabato 8 alle 10 contro Soccer Fasano. Alle 16, i rossoblù affronteranno il Luciano Manara mentre domenica alle 9 è in programma il match contro il Benfica. Accederà agli ottavi di finale la vincente di ciascun raggruppamento.