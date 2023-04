Academy in Tour, la finale

05 apr 2023

Si è svolta domenica scorsa a Jerzu la fase finale del torneo Academy in Tour.

La manifestazione, patrocinata dal main sponsor Energit, ha visto in campo le squadre Pulcini (classe 2012) delle Società affiliate alla Cagliari Academy. I ragazzi sono stati impegnati in sfide itineranti in tutta la Sardegna. Le migliori dieci formazioni uscite dalle eliminatorie hanno disputato il torneo finale.

Queste le squadre qualificate: Olbia calcio, Sinnai Calcio, Tanca Marchesa, Futura Sales, Folgore Mamoiada , Taloro Gavoi, Atletico Buddusò , Centro di Formazione Alghero del Cagliari Calcio e il gruppo del 2013 del Cagliari, che ha colto l'occasione per prepararsi al memorial Davide Astori in programma a giugno.

Il torneo è stato vinto dall'Atletico Buddusò, impostosi in finale sul Cagliari col risultato di 1-0.