Settore giovanile, i risultati del weekend

05 apr 2023

+ -

Un weekend lungo quello che ha impegnato il settore giovanile rossoblù, concluso con le sfide di martedì 4 aprile dell'Under 16 e Under 15.

La Primavera ha impattato per 1-1 tra le mura della Sampdoria: i rossoblù si sono portati in vantaggio con Carboni, venendo poi raggiunti dai blucerchiati nei minuti finali. Prossima sfida in casa contro la Juventus: qui le info per acquistare i biglietti.

Niente da fare per l'Under 18, che cede 3-0 al Milan in trasferta. Dopo la vittoria in rimonta sull'Hellas Verona dello scorso turno l'Under 17 riesce a strappare un punto in trasferta contro la capolista Inter: 2-2 il risultato finale con reti rossoblù di Asproni e Saba.

Cade contro la Samp l'Under 16, sul 2-2 sino al 21' del secondo tempo grazie ai gol di Malfitano e Tronci. Gli ospiti escono alla distanza e si aggiudicano i tre punti vincendo 5-2. Liguri fatali anche per l'Under 15, che si porta in vantaggio con Trave ma poi viene rimontata e superata dalla doppietta di Torte per il 2-1 finale.

Vince 5-0 l'Under 14 regionale guidato da Manuel Pierangeli contro la Calmedia Bosa: due volte Sanna, Ara, Dedola e Spanu i marcatori.