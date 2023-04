Il weekend del settore giovanile

31 mar 2023

Esaurita la sosta per gli impegni delle Nazionali, tornano i campionati giovanili che vedranno in campo cinque squadre rossoblù.

Apre le danze sabato pomeriggio la Primavera, di scena a Bogliasco sul terreno della Sampdoria. Esordio in panchina per il nuovo allenatore Matteo Battilana. La Sampdoria, undicesima in classifica con 31 punti, precede il Cagliari di tre lunghezze.

In campo sabato anche l'Under 17, ospite dell'Inter per la ventiquattresima giornata di campionato. Domenica tocca all'Under 18 che affronterà il Milan al “Vismara”.

Under 16 e Under 15 ospiteranno la Sampdoria martedì 4 aprile.

Under 14 regionale impegnata domenica alle ore 9 con la Calmedia Bosa presso il campo "Pino Cuccureddu" di Alghero.





SABATO 1 APRILE

Primavera

25ª giornata, Sampdoria-Cagliari

Centro Sportivo Mugnaini di Bogliasco (GE), ore 15

Under 17

24ª giornata, Inter-Cagliari

Centro Sportivo Konami di Milano, ore 15.30

DOMENICA 2 APRILE

Under 18

21ª giornata, Milan-Cagliari

Centro Sportivo Vismara di Milano, ore 15.30

MARTEDI' 4 APRILE

Under 16

17ª giornata, Cagliari-Sampdoria

Campo Comunale di Elmas

Under 15

17ª giornata, Cagliari-Sampdoria

Campo Comunale di Uta