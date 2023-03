L'Under 17 vince in rimonta

27 mar 2023

Un weekend da ricordare per l'Under 17 rossoblù guidata da Alberto Piras, che ha avuto la meglio sull'Hellas Verona al termine di una rimonta maturata negli ultimi minuti di gioco.

Sotto 2-0 al 70', prima Ardau al 75' poi Medda all'86' hanno pareggiato i conti. La rete della vittoria porta la firma di Ardau, autore di una doppietta: sua la punizione che al 94' ha sigillato il risultato sul 3-2 facendo esplodere di gioia la tribuna del campo "Campioni d'Italia 1969/70" di Asseminello.

Tre punti anche per i ragazzi dell'Under 14 pro allenati da Francesco Atzeni, vittoriosi sul Renate per 3-0: Garau, Dau e Camba i marcatori.

Prosegue la marcia dell'Under 14 regionale agli ordini di Manuel Pierangeli, impostasi 7-2 sul Ghilarza in trasferta.