Settore giovanile, i risultati del weekend

20 mar 2023

Nel fine settimana delle squadre giovanili rossoblù, brilla la vittoria esterna dell'Under 16, capace di passare sul campo della Cremonese.

La Primavera è stata superata in casa 3-1 dalla capolista Lecce. Il gol di Pulina in apertura aveva illuso i rossoblù che poi hanno dovuto subire la rimonta dei pugliesi, alla quindicesima vittoria in campionato. Il Cagliari tornerà in campo sabato 1° aprile sul campo della Sampdoria.

Sconfitte anche l'Under 18 (3-0 a Uta per mano dell'Inter) e l'Under 17 (2-1 a Bergamo, di Piseddu la rete del Cagliari).

Netta la vittoria dell'Under 16, impostasi 4-2 a Cremona. In evidenza Luca Tronci, autore di una tripletta. Il quarto gol porta la firma di Saddi.

L'Under 15 si è arresa sul terreno della Cremonese. Nel 6-2 conclusivo, in gol Corona e Costa.

Niente da fare per l'Under 14 pro, battuta 2-0 a Monza.

Successo casalingo dell'Under 14 Regionale: 4-1 sulla Civitas Tempio grazie alla tripletta di Sanna e alla rete di Salis. Nel torneo di Eccellenza femminile, il Cagliari ha ceduto 4-2 al Caprera. Per le ragazze rossoblù hanno segnato Puliga e Gasmi.