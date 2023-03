Il weekend del settore giovanile

17 mar 2023

Tra sabato 18 e lunedì 20 gli impegni del settore giovanile rossoblù, con la possibilità di assistere alla gara della Primavera dalla tribuna del Campo 1 di Asseminello (acquista qui i biglietti).

L'Under 18 guidata da Roberto Concas affronterà l'Inter sabato mattina a Uta per la giornata di campionato numero 20.

Nel pomeriggio a Bergamo toccherà all'Under 17, di scena sul campo dell'Atalanta. È il recupero della 21ª giornata.

Domenica pomeriggio spazio alla Primavera, attesa al grande scontro con la capolista Lecce (qui i biglietti). Un match di prestigio contro la rivelazione del campionato e un'occasione per cancellare la sfortunata prova di Napoli.

Doppia trasferta a Cremona per l'Under 16 e l'Under 15. Gara esterna anche per l'Under 14 pro, contro il Monza lunedì 20.

L'Under 14 regionale se la vedrà con il Civita Tempio domenica 19 marzo alle ore 9 nel campo comunale "Pino Cuccureddu" di Alghero. La prima squadra femminile giocherà domenica alle ore 15 contro il Caprera nel campo sportivo Frutti D'oro per la quarta giornata del campionato di Eccellenza Femminile.





SABATO 18 MARZO

Under 18

Cagliari-Inter, 20ª giornata

Centro Sportivo di Uta, ore 10.30

Under 17

Atalanta-Cagliari, 21ª giornata

Centro Sportivo Bortolotti (BG), ore 15.30





DOMENICA 19 MARZO

Primavera

Cagliari-Lecce, 24ª giornata

Centro Sportivo Asseminello, ore 15

Under 16

Cremonese-Cagliari, 16ª giornata

Centro Sportivo Arvedi di Cremona, ore 16

Under 15

Cremonese-Cagliari, 16ª giornata

Centro Sportivo Arvedi di Cremona, ore 14





LUNEDÌ 20 MARZO

Under 14 pro

Monza-Cagliari, 16ª giornata

Centro Sportivo Monzello, ore 16