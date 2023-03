Settore giovanile, i risultati del weekend

13 mar 2023

+ -

Di seguito il bilancio del weekend del settore giovanile rossoblù.

La Primavera è stata battuta di misura sul campo del Napoli. Il gol vincente è stato segnato da Alaustey dopo dieci minuti di gioco. La squadra di Michele Filippi ha provato sino all'ultimo a riequilibrare il risultato. Vano l'assedio finale alla ricerca del gol dell'1-1.

Stop esterno anche per Under 18 (5-2 il risultato in favore del Torino con reti rossoblù di Achour e Perra) e Under 17, superata 3-2 a Cremona. Doppietta di Ardau nei primi 45', ritorno dei padroni di casa capaci di ribaltare il punteggio nella ripresa.

Nulla da fare per l'Under 16: il Parma si è imposto 2-1 ad Asseminello. Illusorio il gol di Pietropaolo nella prima frazione, rimonta emiliana nei secondi 45'.

L'Under 15, opposta in casa ai pari età del Parma, ha pareggiato 0-0.

Ha preso un punto anche l'Under 14 pro a Uta contro la Pro Patria. La rete di Boccia dopo 4' è stata pareggiata nel finale dalla squadra lombarda.

Vittorie in trasferta per l'Under 14 regionale e la prima squadra femminile nel campionato di Eccellenza Femminile (0-3 sul campo della Torres).