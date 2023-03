Il weekend del settore giovanile

10 mar 2023

Tutte in campo tra sabato e domenica le formazioni del settore giovanile rossoblù.

Apre il weekend la Primavera di Michele Filippi, che sabato 11 alle ore 11 se la vedrà contro il Napoli in trasferta.

Impegni esterni anche per Under 18 e Under 17, rispettivamente con Torino e Cremonese. Per i ragazzi allenati da Roberto Concas il girone riparte dalla sfida con i granata.

In casa le sfide di Under 16 e Under 15, il Parma l'avversario dei rossoblù guidati da Riccardo Testoni e Gian Marco Giandon.

Si giocherà a Uta la gara dell'Under 14 pro contro la Pro Patria. L'Under 14 regionale sarà invece di scena contro il Taloro Gavoi domenica alle ore 11 nel campo comunale Maristai di Gavoi.

Le ragazze della prima squadra femminile affronteranno la Torres a Sassari per la terza giornata del campionato di Eccellenza Femminile: gara in programma domenica alle 18.

SABATO 11 MARZO

Primavera

23ª giornata, Napoli-Cagliari

Stadio G.Piccolo di Cercola (NA), ore 11

DOMENICA 12 MARZO

Under 18

19ª giornata, Torino-Cagliari

CIT Turin di Torino, ore 11

Under 17

22ª giornata, Cremonese-Cagliari

Centro Sportivo Arvedi di Cremona, ore 15.30

Under 16

15ª giornata, Cagliari-Parma

Centro Sportivo Asseminello, ore 15

Under 15

15ª giornata, Cagliari-Parma

Centro Sportivo Asseminello, ore 11

Under 14 pro

15ª giornata, Cagliari-Pro Patria

Centro Sportivo di Uta, ore 16