Settore giovanile, i risultati del weekend

08 mar 2023

Sei le formazioni del settore giovanile rossoblù impegnate nel weekend.

La Primavera cede al Milan 0-1 tra le mura amiche. Prossimo appuntamento in programma sabato 11 alle ore 11 contro il Napoli.

L'Under 18, di scena lunedì, cade in casa dell'Hellas Verona per 2-1. Non basta il gol di Perra al 2'.

Gara combattuta quella dell'Under 16, che contro il Monza chiude il primo tempo 2-1 avanti grazie alle reti di Pietropaolo e Saddi. I padroni di casa recuperano nel secondo tempo e portano a casa i tre punti. Monza fatale anche per l'Under 15 che perde 6-1 con gol di Puttolu.

Niente da fare per l'Under 14 pro contro il Milan: 4-1 il risultato in favore dei rossoneri. Di Boccia la rete rossoblù.

Vittoria per 9-0 della Under 14 regionale contro la Lanteri Sassari; 5-0 il risultato in favore della Tharros contro la prima squadra femminile nella seconda giornata del campionato di Eccellenza.