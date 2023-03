Il weekend del settore giovanile

04 mar 2023

Tutte in campo dalla Primavera all’U14 pro le formazioni del settore giovanile rossoblù, a riposo causa rinvio solo l'U17.

I ragazzi di mister Filippi giocano in casa per la seconda volta consecutiva, contro il Milan domenica 5 marzo alle ore 13. In vendita i biglietti per assistere alla gara con la possibilità di combinare un allenamento della prima squadra (qui i dettagli).

L’Under 18 sarà di scena lunedì 6 a Verona contro l’Hellas: si gioca alle ore 15.

L'impegno dell’Under 17 a Bergamo contro l’Atalanta - inizialmente in programma domenica - è stato rinviato al 19 marzo. Under 16 e Under 15 sfideranno il Monza in trasferta.

Gara esterna anche per l'Under 14 pro, nel Centro Sportivo Vismara contro il Milan.

L'Under 14 regionale giocherà domenica 5 contro la Lanteri Sassari nel campo comunale “Pino Cuccureddu” di Alghero alle ore 9. Martedì 7 marzo alle 16 sarà il turno della prima squadra femminile nei campi di Monte Claro per la seconda giornata di Eccellenza contro la Tharros.





DOMENICA 5 MARZO

Primavera

22ª giornata, Cagliari-Milan

Centro Sportivo Asseminello, ore 13

Under 16

14ª giornata, Monza-Cagliari

Centro Sportivo Monzello, ore 16.30

Under 15

14ª giornata, Monza-Cagliari

Centro Sportivo Monzello, ore 15.30

LUNEDÌ 6 MARZO

Under 18

18ª giornata, Hellas Verona-Cagliari

Antistadio Bentegodi di Verona, ore 15

Under 14 pro

14ª giornata, Milan-Cagliari

Centro Sportivo Vismara di Milano, ore 16