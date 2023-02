Settore giovanile, i risultati del weekend

27 feb 2023

Si è concluso con il pari della Primavera e la sconfitta di misura dell'Under 14 pro il weekend delle formazioni del settore giovanile rossoblù impegnate in campionati nazionali.

Palomba e compagni hanno pareggiato a reti bianche in casa contro l'Empoli nella ventunesima giornata di campionato (qui gli highlights del match). I rossoblù sono adesso all'undicesimo posto in classifica con 28 punti. Prossima gara, domenica marzo sempre ad Asseminello, ospite il Milan (ore 13).

Battuta d'arresto per l'Under 14 pro, sconfitta 1-0 sul campo del Lecco.

Vittorie per l'Under 14 regionale in trasferta contro l'Atletico Uri e per la prima squadra femminile in casa sul Maracalagonis nella giornata di apertura del campionato di Eccellenza Femminile.