Settore giovanile, i risultati del weekend

20 feb 2023

Un pareggio e due sconfitte sono il bilancio delle squadre giovanili rossoblù impegnate domenica nei rispettivi campionati.

La Primavera è stata sconfitta di misura a Firenze: 1-0 firmato da un gol di Toci al 60’. Vana la reazione dei rossoblù, vicini al pareggio nel finale con un’occasione per il 2006 Achour.

Pareggio casalingo, 1-1, per l’Under 18 contro l’Atalanta. Serrau ad un minuto dalla fine ha raggiunto i bergamaschi, in vantaggio al 62’ grazie ad una rete di Fiogbe.

Battuta d’arresto sul campo di Uta per l’Under 17. La Spal si è imposta 2-1, di Asproni al 52’ il gol della squadra guidata da Alberto Piras.

L'Under 14 pro ha ripreso il proprio cammino collezionando un punto contro il Como ad Asseminello: Fini il marcatore rossoblù.