Il weekend del settore giovanile

18 feb 2023

Tutte in campo domenica le principali squadre giovanili rossoblù.

Trasferta impegnativa per la Primavera di Michele Filippi. I rossoblù sfidano la Fiorentina sesta in classifica, ansiosa di riscattare la delusione del turno precedente contro l’Empoli. Anche il Cagliari però ha tanta voglia di rifarsi dopo l’amaro stop imposto mercoledì dall’Inter. Gara aperta al cospetto di un avversario che non conosce mezze misure: solo due i pareggi ottenuti sino a questo momento, di fronte a dieci vittorie e sette sconfitte.

L’Under 18 riceve la visita dell’Atalanta. Match casalingo anche per l’Under 17 che affronterà la Spal.

Restano a riposo l’Under 16 e l’Under 15, le cui prossime gare di campionato sono fissate per il 5 marzo.





DOMENICA 19 FEBBRAIO

Primavera

20ª giornata, Fiorentina-Cagliari

Stadio Torrini di Sesto San Giovanni (FI), ore 11

Diretta SI SoloCalcio (App e Sito Web)

Under 18

17ª giornata, Cagliari-Atalanta

Centro Sportivo Asseminello, ore 15

Under 17

20ª giornata, Cagliari-Spal

Centro Sportivo Uta, ore 14.15