Settore giovanile, i risultati del weekend

13 feb 2023

Di seguito il riepilogo delle gare delle squadre del settore giovanile rossoblù impegnate lo scorso weekend nei campionati nazionali.

La Primavera cade in casa del Torino per 3-1, non basta il momentaneo pareggio firmato Konate. I ragazzi di Michele Filippi torneranno in campo mercoledì 15 alle 12 contro l'Inter: in vendita i biglietti per assistere alla gara dalla tribuna del Campo 1 di Asseminello (qui i dettagli).

L'Under 18 cade in casa contro il Parma per 0-1; sconfitta 2-1 dal Cittadella l'Under 17: di Onda la rete rossoblù.

L'Under 16 perde 3-1 con il Genoa ad Asseminello, il gol dei padroni di casa lo segna Luca Tronci. Zero punti anche per l'Under 15, che cede 2-1 ai liguri nonostante la marcatura di Piro al 12'.

6-0 il risultato in favore della Pro Sesto contro l'Under 14 pro.

Vince 3-0 sull'Oliena Calcio l'Under 14 regionale: Cossu, Dedola e Gambacorta i protagonisti. Hanno la meglio sul Maracalagonis le ragazze rossoblù impegnate nella Coppa Italia di Eccellenza.