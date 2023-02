Il weekend del settore giovanile

10 feb 2023

Come sempre nutrito e interessante il programma degli impegni di campionato delle squadre giovanili rossoblù.

Apre la Primavera, di scena sabato sul campo del Torino nella prima giornata del girone di ritorno. I ragazzi di Filippi vorranno riscattare la sconfitta patita all’andata, ma occhio alla rabbia del Torino, quinta forza del torneo, nonostante la battuta d’arresto di sabato scorso ad Empoli.

Domenica tocca alle altre squadre, in primis all’Under 18, che al Comunale di Monastir attende la visita del Parma. L’Under 17 affronterà in trasferta il Cittadella per il 19° turno di campionato.

Doppio scontro ad Asseminello con i pari età del Genoa per l’Under 16 e l’Under 15.

Chiude la serie l’Under 14 pro, ospite lunedì della Pro Sesto.

L'Under 14 regionale affronterà l'Oliena Calcio al Pino Cuccureddu di Alghero domenica 12 alle ore 9. Sempre domenica, ma alle 17, sarà il turno della prima squadra Femminile per la sfida di Coppa Italia di Eccellenza contro il Maracalagonis.





SABATO 11 FEBBRAIO

Primavera

18ª giornata, Torino-Cagliari

Vercelli, stadio “Silvio Piola”, ore 11

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Under 18

16ª giornata, Cagliari-Parma

Monastir, stadio Comunale, ore 15

Under 17

19ª giornata, Cittadella-Cagliari

Centro sportivo di Tombolo (PD), ore 11

Under 16

13ª giornata, Cagliari-Genoa

Centro Sportivo Asseminello, ore 14

Under 15

13ª giornata, Cagliari-Genoa

Centro Sportivo Asseminello, ore 10

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO

Under 14 pro 

11° giornata, Pro Sesto-Cagliari

Sesto San Giovanni, campo “Brera”, ore 15