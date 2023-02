Settore giovanile, i risultati del weekend

06 feb 2023

Il weekend del settore giovanile rossoblù si chiude con un bilancio di tre pareggi e due sconfitte. Vince l'Under 14 regionale.

La Primavera di Michele Filippi impatta 1-1 contro il Frosinone dopo aver recuperato lo svantaggio grazie alla rete di Griger: prossimo appuntamento in trasferta contro il Torino.

Pareggio a reti bianche per l'Under 18 guidata da Roberto Concas sul campo del Monza; perde tra le mura amiche l'Under 17 contro il Milan.

0-0 anche per l'Under 16 a Vinovo contro la Juventus; i bianconeri hanno invece la meglio sull'Under 15 per 2-1: non è bastato il momentaneo gol del pareggio firmato D'Onofrio.

L'Under 14 regionale di stanza ad Alghero, guidata da Manuel Pierangeli, batte 4-0 la Polisportiva Ossese: Chessa e Fini con una tripletta i marcatori rossoblù.

Le ragazze rossoblù cadono in casa della Tarros nella prima gara della Coppa Italia di Eccellenza.