Il weekend del settore giovanile

03 feb 2023

Nuova girandola di impegni per il settore giovanile rossoblù durante il weekend, che si aprirà con la sfida di sabato della Primavera. Domenica invece in campo Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15.

Palomba e compagni ospiteranno il Frosinone, terza forza del campionato con 29 punti all'attivo, tre in più rispetto ai rossoblù. Si gioca alle 13 sul prato del Campo 1 di Asseminello.

L'Under 18 sarà di scena domenica 5 a Monza, per la 15ª giornata di campionato.

Under 17 impegnata tra le mura amiche contro il Milan: i ragazzi guidati da Alberto Piras sono reduci dall'ottima vittoria a Brescia.

Per Under 16 e Under 15 l'avversario è la Juventus.

Riprende il proprio cammino l'Under 14 regionale allenata da Manuel Pierangeli, che sfiderà la Polisportiva Ossese nel campo "Walter Frau" di Ossi domenica 5 alle ore 9.

Le ragazze rossoblù giocheranno sabato alle 16 in trasferta contro la Tharros la prima gara della Coppa Italia di Eccellenza.

Bella soddisfazione per cinque calciatrici dell'Under 15, convocate a Roma per la fase preliminare del torneo dedicato alle Selezioni Territoriali U15: si tratta di Emma Frongia, Benedetta Sollai, Giulia Sattile, Federica Tronci e Luisa Botti.





SABATO 4 FEBBRAIO

Primavera

17ª giornata, Cagliari-Frosinone

Centro Sportivo Asseminello, ore 13

Diretta Si SoloCalcio





DOMENICA 5 FEBBRAIO

Under 18

15ª giornata, Monza-Cagliari

Centro Sportivo Monzello, ore 15.30

Under 17

18ª giornata, Cagliari-Milan

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30

Under 16

12ª giornata, Juventus-Cagliari

J Training Center di Vinovo, ore 13

Under 15

12ª giornata, Juventus-Cagliari

J Training Center di Vinovo, ore 11