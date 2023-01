Settore giovanile, i risultati del weekend

30 gen 2023

+ -

Il settore giovanile rossoblù festeggia le vittorie di Under 17 e Under 16; risultati positivi nel weekend anche per Primavera e Under 15. Si chiude con un successo il campionato dell'Under 15 Femminile.

La Primavera impatta per 2-2 a Verona contro l'Hellas: di Pulina e Zallu le reti rossoblù, in grado di recuperare il doppio svantaggio (qui gli highlights).

Non basta la rete di Achour all'Under 18, che cede per 1-2 alla SPAL.

Corsara a Brescia l'U17 guidata da Alberto Piras, che ha la meglio sulle Rondinelle grazie al gol allo scadere di Medda che vale l'1-0 finale. Secondo trionfo consecutivo per i rossoblù.

Cagliari-Torino U16 termina 1-0 in favore della formazione allenata da Riccardo Testoni: la decide Smeraldi al 31' della ripresa.

2-2 pirotecnico per l'U15 ad Asseminello contro il Torino: Costa e Puttolu i marcatori del Cagliari. Prossimo appuntamento fissato per domenica 5 febbraio in casa della Juventus.

L'Under 14 regionale porta a casa i tre punti contro la CosmoSassari, 3-2 il risultato maturato grazie alle reti di Fini e la doppietta di Sanna.

Sorridono le ragazze dell'Under 15 Femminile, che chiudono il loro percorso in campionato con una bella vittoria sulle coetanee dell'Olbia.