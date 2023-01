Settore giovanile, i risultati del weekend

23 gen 2023

Weekend positivo per il settore giovanile rossoblù, che festeggia le vittorie di Primavera, Under 18 e Under 17. Guadagna un punto in trasferta l'Under 16, cede di misura invece l'Under 15.

Ci pensa Michele Carboni con una doppietta a regalare i tre punti a mister Filippi e i suoi ragazzi, vittoriosi sulla Roma capolista. Il regista classe 2004 porta in vantaggio i suoi nel primo tempo e insacca in rete il pallone decisivo al 93' per il 2-1 finale (qui gli highlights).

All'U18 guidata da Roberto Concas basta il gol di Cogoni a inizio ripresa per avere la meglio sul Venezia in trasferta. Lo 0-1 ai danni dei lagunari è il secondo successo consecutivo dopo la vittoria nel recupero della 10ª giornata contro il Torino.

Tre punti conquistati anche dall'U17, che vince 4-2 contro l'Udinese ad Asseminello. Di Ardau, Saba, Montisci e Medda le reti messe a segno dalla formazione allenata da Alberto Piras.

1-1 al cardiopalma per l'U16 di scena a La Spezia, in grado di riacciuffare lo svantaggio grazie a una rete di Smeraldi allo scadere.

Torna senza punti dalla trasferta ligure l'U15, che si arrende agli spezzini per 1-0.

Si conclude con una vittoria sul Tortolì il campionato dell'Under 17 femminile: le ragazze rossoblù torneranno in campo a febbraio per la Coppa Italia Eccellenza.