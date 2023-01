20 gen 2023

Il weekend del settore giovanile rossoblù vedrà il ritorno in campo di U16 e U15, entrambe impegnate in trasferta. In campo anche Primavera, U18 e U17.

I ragazzi di Michele Filippi ospiteranno la Roma sabato 21 ad Asseminello: i giallorossi guidano la classifica a 29 punti, rossoblù distanti sette lunghezze.

Sfida in laguna per l'Under 18, domenica 22 gennaio contro il Venezia.

Sempre di domenica ma tra le mura amiche l'impegno dell'Under 17, che se la vedrà contro l'Udinese.

Lo Spezia sarà invece l'avversario di Under 16 e Under 15, allenate rispettivamente da Riccardo Testoni e Gian Marco Giandon.

A riposo l'Under 14 regionale, reduce dalla vittoria per 3-0 contro l'Arzachena. Ultimo impegno stagionale per l'Under 17 femminile: domenica 22 gennaio alle ore 15 sul prato del campo sportivo Frutti d'Oro contro il Tortolì.





SABATO 21 GENNAIO

Primavera

15ª giornata, Cagliari-Roma

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30

Diretta Sportitalia (SI SoloCalcio su app o sito web)

DOMENICA 22 GENNAIO

Under 18

13ª giornata, Venezia-Cagliari

Centro Sportivo Taliercio, ore 11

Under 17

16ª giornata, Cagliari-Udinese

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30

Under 16

10ª giornata, Spezia-Cagliari

Centro Sportivo Ferdeghini, ore 13

Under 15

10ª giornata, Spezia-Cagliari

Centro Sportivo Ferdeghini, ore 11