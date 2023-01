Settore giovanile, i risultati del weekend

17 gen 2023

Si conclude con la vittoria odierna dell’Under18 ai danni del Torino il weekend del settore giovanile rossoblù, che ha visto l’Under 17 pareggiare a Monza e la Primavera cadere a Bologna dopo una gara combattuta e ricca di gol.

Accade tutto nel primo tempo tra Cagliari e Bologna Primavera: i ragazzi di mister Filippi riescono a rimontare il doppio svantaggio grazie alle reti di Carboni e Griger, ma i padroni di casa si portano ancora una volta avanti poco prima dell’intervallo sigillando il risultato sul 3-2 finale (qui gli highlights).

Vittoria in rimonta per l’Under 18 guidata da Roberto Concas nel recupero della 10ª giornata contro il Torino: a pareggiare i conti è Perra al 40’, mentre la rete decisiva la segna Achour a inizio ripresa. I rossoblù torneranno in campo domenica 22 a Venezia.

L’Under 17 allenata da Alberto Piras porta a casa un punto dalla trasferta di Monza: 1-1 con gol del pareggio firmata da Simbula al 37’ del secondo tempo.

Continua a vincere l’Under 14 regionale agli ordini di Manuel Pierangeli, che ha la meglio sull’Ozierese 1926 con reti di Sanna, Serra e doppietta di Fini. L’Under 17 Femminile non porta a casa punti dalla sfida con il Su Planu: per le ragazze rossoblù l’ultima sfida del girone si giocherà domenica 22 contro il Tortolì.