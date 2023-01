Il weekend del settore giovanile

13 gen 2023

Un weekend lungo quello in arrivo per il settore giovanile rossoblù, che vedrà il ritorno in campo delle formazioni Under 18 e Under 17. Prosegue il percorso della Primavera, di scena anche Femminile e Under 14 regionale.

I ragazzi di mister Filippi, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, sfideranno il Bologna domenica 15. Due i punti a dividere le squadre, con i felsinei a inseguire a quota 20.

L'Under 18 sarà impegnata nel recupero della decima giornata contro il Torino: si gioca martedì 17.

Riprende il campionato dell'Under 17, che sfida il Monza domenica 15.

Sarà di scena in trasferta, lunedì 16 gennaio, l'Under 17 Femminile contro il Su Planu alle ore 17.30. Le ragazze dell'Under 15 hanno giocato invece giovedì 12 sempre contro il Su Planu, vincendo con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Frongia e la rete di Tronci.

L'Under 14 regionale ospiterà nel campo comunale "Pino Cuccureddu" di Alghero l'Ozierese 1926, domenica 15 alle 9.





DOMENICA 15 GENNAIO

Primavera

14ª giornata, Bologna-Cagliari

Centro Sportivo Niccolò Galli (BO), ore 13

Under 17

15ª giornata, Monza-Cagliari

Centro Sportivo Monzello, ore 15

MARTEDÌ 17 GENNAIO

Under 18

10ª giornata, Cagliari-Torino

Centro Sportivo di Uta, ore 12