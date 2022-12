Settore giovanile, i risultati del weekend

19 dic 2022

+ -

Risultati positivi per le formazioni rossoblù del settore giovanile impegnate nel weekend: vince l'Under 17, conquista un punto contro il Milan l'Under 18.

I ragazzi guidati da Roberto Concas impattano 1-1 con i rossoneri dopo essere passati in vantaggio grazie alla rete di Felleca nel primo tempo. I rossoblù torneranno in campo a gennaio contro il Venezia.

Tre punti per l'U17 agli ordini di Alberto Piras, che ha la meglio sul Como per 3-1 ad Asseminello. Decisivo il gol di Russo e la doppietta di Saba.

L'Under 14 regionale batte il Lanusei 4-0: Cossu, Ara e Salis per due volte i marcatori. Sconfitta di misura per l'Under 15 femminile: 2-1 contro la Torres in trasferta.