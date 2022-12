Il weekend del settore giovanile

17 dic 2022

+ -

Impegni casalinghi per Under 18 e Under 17 nel weekend del settore giovanile rossoblù: entrambe le squadre giocheranno domenica 18.

L'Under 18 guidata da Roberto Concas ospiterà il Milan per la gara valida per la 12ª giornata del girone.

Di scena ad Asseminello l'Under 17 allenata da Alberto Piras, che affronta il Como nell'ultima partita ufficiale del 2022.

Sfida contro il Lanusei per l'Under 14 regionale agli ordini di Manuel Pierangeli: si gioca domenica 18 alle ore 9 nel campo comunale "Pino Cuccureddu" di Alghero. Trasferta contro la Torres per l'Under 15 Femminile, in programma domenica alle 15.30.





DOMENICA 18 DICEMBRE

Under 18

12ª giornata, Cagliari-Milan

Centro Sportivo di Uta, ore 15

Under 17

14ª giornata, Cagliari-Como

Centro Sportivo Asseminello, ore 15