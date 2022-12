Settore giovanile, i risultati del weekend

05 dic 2022

Successo esterno per l'Under 17 allenata da Alberto Piras; cadono tra le mura amiche Under 16 e Under 15. Bene le ragazze dell'U17 guidate da Giuseppe Diana e l'Under 14 regionale agli ordini di Manuel Pierangeli.

L'U17 torna alla vittoria e lo fa in trasferta a Venezia: 2-1 il risultato in favore dei rossoblù con gol di Saba e Grandu nel primo tempo, non basta la rete dei lagunari nella ripresa che ha accorciato momentaneamente le distanze.

Sconfitte di misura contro il Como per U16 e U15: entrambe le formazioni perdono per 1-0.

Vincono Under 17 Femminile e Under 14 regionale, rispettivamente contro Olbia e Ghilarza.