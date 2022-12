Il weekend del settore giovanile

02 dic 2022

Domenica in campo per Under 17, Under 16 e Under 15. A riposo l'Under 14 Pro, rinviata invece a data da destinarsi la sfida dell'Under 18 contro il Torino.

L'U17 guidata da Alberto Piras sarà di scena a Venezia domenica 4 alle ore 11; entrambe in casa contro il Como U16 e U15.

L'Under 14 regionale sfida il Ghilarza domenica 4 alle ore 9 nel "Pino Cuccureddu" di Alghero; contro l'Olbia sabato 3 dicembre la partita dell'Under 17 Femminile, nel campo "Frutti d'Oro" alle 17.30.





DOMENICA 4 DICEMBRE

Under 17

12ª giornata, Venezia - Cagliari

Centro Sportivo Taliercio di Venezia, ore 11

Under 16

9ª giornata, Cagliari-Como

Centro Sportivo Asseminello, ore 11.30

Under 15

9ª giornata, Cagliari-Como

Centro Sportivo Asseminello, ore 15.30