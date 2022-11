Settore giovanile, i risultati del weekend

28 nov 2022

Genova sorride al settore giovanile rossoblù: vincono in trasferta Under 16 e Under 15, meno fortuna per le formazioni impegnate tra le mura amiche.

L'Under 18, impegnata nel posticipo del lunedì, subisce la rimonta dell'Hellas Verona e perde 2-1 ad Asseminello: i rossoblù erano passati in vantaggio con il solito Achour sullo scadere della prima frazione. L'Under 17 si arrende all'Inter per 5-0.

Vittoria esterna contro la Sampdoria per l'Under 16 guidata da Riccardo Testoni, che porta a casa il secondo successo consecutivo: 2-1 il risultato finale, con l'iniziale vantaggio cagliaritano firmato Saddi rimontato dai padroni di casa nel primo tempo. Decide l'incontro Malfitano al 14' della ripresa.

Tre punti contro i blucerchiati anche per l'Under 15 allenata da Gian Marco Giandon, che si impone per 1-0 grazie a una rete di Ragni al 34'. Prossimo appuntamento contro il Como domenica 4 dicembre ad Asseminello.

Niente da fare per l'Under 14 Pro, battuta dall'Inter per 4-2: di Garau e Boccia i gol sardi.

Ha la meglio in Gallura l'Under 14 regionale agli ordini di Manuel Pierangeli, 2-1 sul Civitas Tempio; bel risultato anche per le ragazze dell'Under 15, vincitrici sull'Olbia.