Settore giovanile, i risultati del weekend

21 nov 2022

+ -

Torna alla vittoria l’Under 16 guidata da Riccardo Testoni, bel successo esterno anche dell’Under 14 Pro sul Renate. Pareggia l’Under 15; cade dopo una battaglia a suon di gol l’Under 17: questi i verdetti del weekend appena concluso per le formazioni del settore giovanile rossoblù.

L’U17 allenata da Alberto Piras si arrende in trasferta all’Hellas Verona: 3-2 il risultato in favore dei veneti, che riescono ad avere la meglio al termine di una gara combattuta sino all’ultimo secondo. I rossoblù sono passati in vantaggio con Grandu dopo appena quattro minuti, per poi subire la rimonta dei gialloblù in grado di portarsi sul 3-1. Non è bastato il rigore siglato da Saba al 67’ per agguantare il pari.

Accade tutto nella ripresa tra Cagliari e Cremonese U16, con gli ospiti che riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio firmato Pierangeli grazie a una doppietta di Faye. I padroni di casa rispondo con tre reti nell’arco di 11 minuti: a segno Pietropaolo, Malfitano e Pintus per il 4-2 finale ad Asseminello.

Un punto a testa per le formazioni U15 di Cagliari e Cremonese: Costa al 17’ del secondo tempo risponde a Pavesi e sigilla l’1-1. I ragazzi agli ordini di Gian Marco Giandon se la vedranno domenica 27 contro la Sampdoria a Genova.

Vince ancora l’Under 14 Pro, che espugna il campo del Renate grazie ai gol di Orrù, Boccia e Piredda: terzo successo stagionale per la squadra allenata da Francesco Atzeni.

L’Under 14 regionale ha la meglio sul Taloro Gavoi; sorride anche l’Under 17 Femminile che batte 6-2 il Tortolì: Frongia con una doppietta, Serci, Pinna e Mallus le marcatrici, più un’autorete delle ogliastrine.