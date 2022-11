Il weekend del settore giovanile

18 nov 2022

Saranno U17, U16, U15 e U14 pro le formazioni del settore giovanile rossoblù impegnate nel weekend.

La Primavera disputerà una partita di allenamento contro la prima squadra ad Asseminello sabato 19. 

A riposo come da calendario l’Under 18, torna invece in campo - domenica 20 in trasferta contro l’Hellas Verona - l’Under 17 guidata da Alberto Piras.

Giocheranno in casa Under 16 e Under 15, entrambe domenica contro la Cremonese. L’Under 14 pro sarà di scena in Lombardia contro il Renate.

L’Under 14 regionale sfiderà il Taloro Gavoi sabato 19 al “Pino Cuccureddu” di Alghero (ore 17.45); trasferta in Ogliastra per l’Under 17 Femminile: le ragazze rossoblù giocheranno domenica 20 alle ore 12 contro il Tortolì.





DOMENICA 20 NOVEMBRE

Under 17

10ª giornata, Hellas Verona-Cagliari

Antistadio Bentegodi di Verona, ore 15

Under 16

7ª giornata, Cagliari-Cremonese

Centro Sportivo Asseminello, ore 14

Under 15

7ª giornata, Cagliari-Cremonese

Centro Sportivo di Uta, ore 12

Under 14 pro

8ª giornata, Renate-Cagliari

Comunale Veduggio con Colcano (MB), ore 14.45