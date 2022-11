Settore giovanile, i risultati del weekend

14 nov 2022

I successi esterni di Primavera e Under 18 hanno illuminato il weekend del settore giovanile rossoblù.

I ragazzi di Michele Filippi ottengono il terzo successo di fila battendo 1-0 il Cesena in trasferta e salutano il 2022 a quota 19 punti: il gol decisivo porta la firma di Cavuoti (qui gli highlights). Il campionato Primavera osserverà ora due mesi di pausa in concomitanza con il mondiale in Qatar.

Vittoria in rimonta contro l’Atalanta per l’Under 18 guidata da Roberto Concas, che espugna Bergamo ribaltando lo svantaggio del primo tempo. Al pareggio di Serrau segue il gol del 2-1 di Achour, arrivato al 93' su rigore guadagnato dallo stesso numero 9.

L’Under 16 cade in casa del Parma per 4-0; sconfitta contro i gialloblù crociati anche per l’Under 15: 1-0 il risultato in favore degli emiliani.

Cede tra le mura amiche contro il Monza l’Under 14 pro, non basta la rete di Garau che aveva momentaneamente pareggiato i conti nella prima frazione di gioco: gli ospiti vincono 4-1 con tre gol siglati nei secondi 45’.

Ottengono 3 punti l’Under 14 regionale contro il Lanteri Sassari (4-2) e l’Under 15 femminile contro il Su Planu (6-0).