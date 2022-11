Il weekend del settore giovanile

11 nov 2022

Domenica fitta di impegni per il settore giovanile rossoblù, che vedrà scendere in campo tutte le formazioni ad eccezione dell'Under 17.

Nuova trasferta per la Primavera di Michele Filippi, in campo a Cesena dopo aver ottenuto due vittorie consecutive contro Sassuolo e Udinese: è l'ultima gara prima della pausa campionato, che riprenderà a gennaio.

L'Under 18 affronterà l'Atalanta a Bergamo; mentre l'Under 17 allenata da Alberto Piras riposa come da calendario.

Tornano in campo Under 16 e Under 15, entrambe contro il Parma in trasferta.

Giocherà in casa l'Under 14 pro guidata da Francesco Atzeni: il Monza l'avversario dei rossoblù; l'Under 14 regionale giocherà al "Beata Vergine di Pompei" di Sassari contro il Lanteri Sassari domenica 13 alle ore 9.

Per il Femminile di scena l'Under 15, sabato alle ore 16 contro il Su Planu nel campo sportivo Su Planu di Selargius.



DOMENICA 13 NOVEMBRE

Primavera

13ª giornata, Cesena-Cagliari

C.S. Romagna Centro di Cesena, ore 11

Diretta Sportitalia (SI SoloCalcio, app e sito web)

Under 18

8ª giornata, Atalanta-Cagliari

Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, ore 15

Under 16

6ª giornata, Parma-Cagliari

Centro Sportivo "Il Noce" di Noceto (PR), ore 15

Under 15

6ª giornata, Parma-Cagliari

Centro Sportivo "Il Noce" di Noceto (PR), ore 15

Under 14 pro

7ª giornata, Cagliari-Monza

Centro Sportivo Asseminello, ore 15