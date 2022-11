Settore giovanile, i risultati del weekend

I ragazzi di Michele Filippi espugnano il campo dell'Udinese con cinismo e intelligenza, portando a casa una partita complessa e combattuta fino all'ultimo: 2-1 il risultato conquistato in rimonta a firma Cavuoti-Carboni (qui gli highlights).

Sconfitta in trasferta per l'Under 18 allenata da Roberto Concas, che cede al Parma per 2-1. Non basta la rete del solito Achour che al 12' della ripresa aveva pareggiato i conti. Prossimo appuntamento domenica 13 a Bergamo contro l'Atalanta.

Cade tra le mura amiche l'Under 17, battuta dalla Cremonese per 3 reti a 0.

Prosegue alla grande il cammino dell'Under 14 pro guidata da Francesco Atzeni, di rientro con tre punti in saccoccia dalla trasferta contro l'Aurora Pro Patria. Spettacolare 3-2 che visto i rossoblù imporsi grazie alle reti di Dau, Boccia e quella decisiva di Vergori.

L'Under 14 regionale vince 9-0 contro l'Atletico Uri; bel fine settimana anche per le ragazze dell'Under 15, vittoriose sul Tortolì.