Il weekend del settore giovanile

04 nov 2022

Nuove gare in arrivo per le formazioni del settore giovanile rossoblù.

La Primavera di Michele Filippi, reduce dalla spumeggiante vittoria casalinga contro il Sassuolo, vola a Udine per affrontare i bianconeri domenica 6 novembre.

L'Under 18 guidata da Roberto Concas giocherà in trasferta a Parma per la 7ª giornata di campionato.

La Cremonese sarà invece l'avversaria dell'Under 17: questa l'unica partita di scena ad Asseminello nel weekend.

Riposano come da calendario Under 16 e Under 15.

L'Under 14 pro allenata da Francesco Atzeni affronterà la Pro Patria in trasferta; l'Under 14 regionale ospiterà ad Alghero l'Atletico Uri domenica 6 alle ore 9.

Doppio impegno per le ragazze rossoblù: l'Under 15 giocherà a Tortolì domenica 6 alle ore 12; martedì 8 sarà invece il turno dell'Under 17 a Monte Claro contro il Su Planu (ore 16.30).



SABATO 5 NOVEMBRE



Under 14 pro

6ª giornata, Aurora Pro Patria-Cagliari

Comunale Malerba di S. Vittorie Olona (MI), ore 16.30





DOMENICA 6 NOVEMBRE

Primavera

11ª giornata, Udinese-Cagliari

Stadio Simonetti di Gemona (UD), ore 13

Diretta Sportitalia (SI SoloCalcio, app e sito web)

Under 18

7ª giornata, Parma-Cagliari

Centro Sportivo Collecchio, ore 15

Under 17

9ª giornata, Cagliari-Cremonese

Centro Sportivo Asseminello, ore 14