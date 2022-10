Settore giovanile, i risultati del weekend

31 ott 2022

Si è concluso con un pirotecnico pareggio dell'Under 14 pro il weekend del settore giovanile rossoblù, che ha festeggiato le vittorie di Primavera e Under 16.

Palomba e compagni riscattano la brutta sconfitta di Vinovo battendo il Sassuolo 4-2 grazie alla doppietta di Griger e le reti di Pulina e Konaté (qui gli highlights).

Termina 2-2 la sfida dell’Under 18 con il Monza: per il Cagliari a segno Achour e Piras. Prossimo appuntamento domenica 6 novembre a Parma.

Sconfitta amara per l’Under 17 guidata da Alberto Piras: le reti di Piseddu e Saba avevano riequilibrato il doppio vantaggio dell’Atalanta, ribaltato ancora una volta dai nerazzurri a due minuti dal termine, sigillando il risultato sul 2-3.

Vince 1-0 contro il Monza l’Under 16 allenata da Riccardo Testoni: il gol vittoria porta la firma di Mario Pietropaolo. Pareggio a reti bianche per l’Under 15.

Spettacolare 3-3 tra Cagliari e Milan nel campionato Under 14 pro: Boccia con una doppietta e Camba i marcatori rossoblù. L'Under 14 regionale ha la meglio per 5-1 sull'Oliena.

Si concluderanno domani con la trasferta dell'Under 17 a Sassari gli impegni del settore femminile: l'Under 15 ha giocato domenica, cedendo 3-1 in casa contro la Torres.