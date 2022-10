Il weekend del settore giovanile

28 ott 2022

+ -

In arrivo un weekend casalingo per il settore giovanile rossoblù: tutte tra le mura amiche le sfide che vedranno impegnate le formazioni dalla Primavera all’Under 14 pro.

I ragazzi di mister Filippi attendono il Sassuolo davanti ai propri tifosi: sarà possibile infatti assistere alla gara dalla tribuna “Carlo Enrico Giulini” del Campo 1 di Asseminello. I biglietti sono in vendita online e presso il ticket service di Piazza L’Unione Sarda, con prezzi simbolici per abbonati e possessori di tagliando per Cagliari-Reggina (clicca qui per tutte le info). Si gioca domenica 30 ottobre alle ore 13.

Alle 14.30 inizierà invece la gara dell’Under 18, di scena al Centro Sportivo di Uta contro il Monza; alle 15 gioca l’Under 17, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Spal del 25 ottobre scorso. I ragazzi allenati da Alberto Piras affronteranno l’Atalanta al Comunale di Monastir.

Giocano di sabato Under 16 e Under 15, entrambe contro il Monza: l’U16 a Uta, l’U15 ad Asseminello.

Lunedì 31 sarà invece il turno dell’Under 14 pro, che ospita il Milan alle 14.30; l’Under 14 regionale gioca a Oliena sabato 29 alle ore 18.

Iniziano anche i campionato dell'attività femminile rossoblù, con gli impegni delle formazioni Under 17 (in trasferta contro la Torres, martedì 1 novembre alle 15.30) e Under 15 (ai campi di Frutti d’Oro contro la Torres, sabato 29 ottobre alle 18.30).





SABATO 29 OTTOBRE



Under 16

5ª giornata, Cagliari-Monza

Centro Sportivo di Uta, ore 14.30

Under 15

5ª giornata, Cagliari-Monza

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.45





DOMENICA 30 OTTOBRE

Primavera

10ª giornata, Cagliari-Sassuolo

Centro Sportivo Asseminello, ore 13

Diretta Sportitalia (SI SoloCalcio, app e sito web)

Under 18

6ª giornata, Cagliari-Monza

Centro Sportivo di Uta, ore 14.30

Under 17

8ª giornata, Cagliari-Atalanta

Campo Comunale di Monastir, ore 15





LUNEDI 31 OTTOBRE

Under 14 pro

5ª giornata, Cagliari-Milan

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30