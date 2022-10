Settore giovanile, i risultati del weekend

24 ott 2022

Sarà un weekend lungo quello del settore giovanile rossoblù, che si chiuderà con la sfida esterna dell’Under 17 contro la Spal martedì 25 ottobre.

Sconfitta per la Primavera di Michele Filippi a Vinovo contro la Juventus. I rossoblù torneranno in campo domenica 30 ottobre in casa contro il Sassuolo: biglietti in vendita con promozioni dedicate agli abbonati (qui tutte le info).

Cade a Ferrara l’Under 18 guidata da Roberto Concas: 3-1 il risultato in favore della Spal, per il Cagliari a segno Achour.

Niente da fare anche per Under 16 e Under 15 contro il Genoa: combattutissima la sfida della formazione allenata da Riccardo Testoni, che sotto 4-1 sfiora la rimonta chiudendo la gara sul 4-3. Le reti rossoblù portano la firma di Pietropaolo, Tronci e Melis. 2-0 il risultato in favore dei liguri contro l’Under 15.

Bella e convincente vittoria dell’Under 14 pro agli ordini di Francesco Atzeni: 4-0 sul Lecco ad Asseminello con gol di Mulas, Piredda, Dau e Orrù. Vince anche l’Under 14 regionale, 5-0 contro la Polisportiva Ossese.