21 ott 2022

Il weekend del settore giovanile rossoblù si apre con l’anticipo del campionato Primavera 1 TIM che vedrà impegnate quest’oggi Cagliari e Juventus a Vinovo: si gioca alle ore 15.

L’Under 18 allenata da Roberto Concas sarà ospite della Spal domenica 23 ottobre per la 5ª giornata di campionato; impegno contro la Spal anche per l’Under 17, di scena martedì 25 ottobre.

Under 16 e Under 15 volano a Genova dove affronteranno il Genoa; a chiudere una domenica densa di impegni sarà l’Under 14 pro in casa contro il Lecco.

L’Under 14 regionale ospiterà la Polisportiva Ossese nel “Pino Cuccureddu” di Alghero alle ore 9.





VENERDÌ 21 OTTOBRE

Primavera

9ª giornata, Juventus-Cagliari

Centro Sportivo Vinovo, ore 15

Diretta Sportitalia (Canale 60, app e sito web)

DOMENICA 23 OTTOBRE

Under 18

5ª giornata, Spal-Cagliari

C.S. Fabbri di Ferrara, ore 15.15

Under 16

4ª giornata, Genoa-Cagliari

C.S. Begato 9 di Genova, ore 11

Under 15

4ª giornata, Genoa-Cagliari

C.S. Begato 9 di Genova, ore 13

Under 14 pro

4ª giornata, Cagliari-Lecco

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30

MARTEDÌ 25 OTTOBRE

Under 17

7ª giornata, Spal-Cagliari

C.S. Fabbri di Ferrara, ore 15.15