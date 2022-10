La nona edizione della Football Academy

17 ott 2022

Il Cagliari Calcio ha presentato questo pomeriggio all’Unipol Domus la stagione 2022-23 della Cagliari Football Academy, giunta alla sua nona edizione.

Bernardo Mereu, responsabile del settore giovanile rossoblù, ha accolto i dirigenti delle oltre quaranta società affiliate e presentato il piano di lavoro che permetterà al Club di monitorare oltre cinquemila giovani atleti.

Due centri di formazione, Alghero e Ogliastra, che rappresentano il primo punto di riferimento sul territorio e trait d’union con le attività di base di Cagliari e Olbia. Sul campo quattro i responsabili d’area per coprire l’intero territorio isolano, gestiti dal coordinatore Fabrizio Ruzzu: Andrea Castricato per Gallura e nuorese, Luigi Lavecchia per il sassarese, Luciano Marengo per l’area sud e Carlo Cancellieri per il Sulcis. Al loro fianco il responsabile dell’area portieri Manuel Caria, il preparatore atletico Jacopo Secci e lo psicologo Fabio Zarra. Omar Sanna nel ruolo di addetto alla segreteria organizzativa.

L’appuntamento odierno è stata anche l’occasione per confermare la partnership con Energit, main sponsor del progetto Academy. Fornitore di luce e gas nell’Isola e nel resto d’Italia, il logo Energit apparirà sulle maglie di tutti i baby calciatori dell’Academy.

“Il nostro è un progetto con una valenza sociale e tecnica, - sono le considerazioni di Bernardo Mereu - l’unico obiettivo è quello di favorire lo sviluppo e la crescita dei giovani calciatori. Vogliamo dare a tutti i bambini della Sardegna un’opportunità e lo facciamo rendendoci capillari sull’intero territorio isolano, così da poter raggiungere anche chi vive nei territori più complessi dal punto di vista infrastrutturale. Il nostro sogno è costruire assieme alle nostre affiliate qualcosa di grande, con lealtà e collaborazione. Rappresentiamo già un esempio da seguire anche a livello nazionale. Andiamo avanti con orgoglio, consapevoli di mettere sempre il benessere del bambino al centro del percorso.”