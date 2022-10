Settore giovanile, i risultati del weekend

17 ott 2022

+ -

Torna in campo e lo fa con una vittoria l’Under 17 rossoblù; bene anche la Primavera che rimonta lo svantaggio con la Sampdoria e inanella il terzo risultato utile consecutivo. Cade contro il Como l’Under 14 pro.

Il primo gol in rossoblù di Adam Griger permette ai ragazzi di Michele Filippi di conquistare un punto contro i blucerchiati e portarsi a quota 10 in classifica (qui gli highlights). La prossima sfida è in programma venerdì 21 contro la Juventus in trasferta.

Quarto successo consecutivo per l’U17 guidata da Alberto Piras, ancora imbattuta e terza in classifica con una gara da recuperare: 2-1 il risultato che permette di avere la meglio sul Cittadella, con gol di Saba al 23’ e Grandu al 64’. Nel mezzo il momentaneo pareggio ospite firmato Basso. Prossimo avversario la SPAL domenica 23.

Sconfitta per 8-1 per l’Under 14 pro contro il Como capolista: a siglare la rete rossoblù è stato Boccia al 24’. L’Under 14 regionale ha battuto 4-0 la Cosmos Sassari in trasferta.