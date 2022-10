Settore giovanile, i risultati del weekend

10 ott 2022

Prosegue il cammino della Primavera di Michele Filippi, che inanella la seconda vittoria consecutiva. Primo successo stagionale per l’Under 18; cadono invece per mano della Juventus Under 16 e Under 15: questi i verdetti del weekend che ha visto impegnato il settore giovanile rossoblù.

È un gol di Kourfalidis al 15’ a regalare alla Primavera il successo esterno contro il Lecce (qui gli highlights). Una gara condita da cinismo, attenzione e solidità difensiva che proietta il Cagliari a quota 9 in classifica.

Domenica di festa anche per l’Under 18, che supera il Venezia 2-1 e si regala la prima vittoria del campionato. Risultato che segue l’ottimo punto conquistato in rimonta contro l’Inter giovedì 6 ottobre, nel recupero della 2ª giornata. Contro i lagunari decide la doppietta di Achour, in gol al 34’ e al 1’ del secondo tempo.

L’Under 16 cede 3-1 contro la Juventus tra le mura amiche, il gol rossoblù porta la firma di Saddi su rigore. Sconfitta casalinga contro i bianconeri anche per l’Under 15: 3-0 il risultato in favore degli ospiti.

Atteso per domani, martedì 11 ottobre, l’esordio stagionale dell’Under 14 pro: i ragazzi guidati da Francesco Atzeni sfideranno la Pro Sesto, si gioca alle 14.30 presso il Centro Sportivo di Uta.