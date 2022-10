Il weekend del settore giovanile

07 ott 2022

Domenica densa di impegni per le formazioni del settore giovanile rossoblù, in campo dalla Primavera all’Under 15. Ferma solo l’Under 17: rinviata al 16 novembre la sfida con il Milan.

I ragazzi di mister Filippi affronteranno il Lecce in trasferta. I salentini si sono resi protagonisti di un ottimo avvio di campionato collezionando 13 punti in classifica, dall’altra parte i rossoblù sono reduci dalla vittoria con il Napoli che ha dato fiducia e morale al gruppo: si gioca alle ore 15 e la gara sarà trasmessa in diretta da Sportitalia (SI SoloCalcio su app o sito web).

L’Under 18 guidata da Roberto Concas, che ieri ha rimontato due gol all’Inter conquistando il primo punto stagionale, tornerà subito in campo contro il Venezia tra le mura amiche.

Sfide importanti per Under 16 e Under 15: ad Asseminello arriva la Juventus.





DOMENICA 9 OTTOBRE

Primavera

7ª giornata, Lecce-Cagliari

Comunale di San Pietro In Lama, ore 15

Diretta Sportitalia (SI SoloCalcio su app o sito web)

Under 18

4ª giornata, Cagliari-Venezia

Centro Sportivo Uta, ore 11

Under 16

3ª giornata, Cagliari-Juventus

Centro Sportivo Asseminello, ore 10

Under 15

3ª giornata, Cagliari-Juventus

Centro Sportivo Asseminello, ore 13.30