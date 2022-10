L’attività di base e il settore femminile rossoblù

03 ott 2022

Sono stati presentati all’Unipol Domus l’attività di base e il settore femminile del Cagliari Calcio: giornata di festa che ha coinvolto staff, atleti e genitori. Presenti il responsabile del settore giovanile, Bernardo Mereu, il direttore generale del Club, Mario Passetti; con loro sono intervenuti Mattia Belfiori, responsabile dell’attività di base, e Anna Piras, alla guida del settore femminile rossoblù.

Presentati gli staff: Filippo Perra e Irene Pistincu seguiranno l’Under 12; l’Under 11 sarà affidata a Fabio Pisanu, Under 10 a Francesco Serra. L’Under 9 sarà allenata da Carlo Cancellieri. Area atletica a Matteo Pianu, area portieri ad Antonio Orgiu. Lorenzo Cozzolino è il responsabile dell’area sanitaria. I dirigenti sono Giovanni Basciu, con Simone Tronu e Massimiliano Piga. Omar Sanna l’addetto alla segreteria.

Per quanto riguarda il settore femminile, Anna Piras oltre che quello di responsabile, ha anche il ruolo di allenatrice dell’Under 12 e dell’Under 15. L’Under 10 risponde agli ordini di Giuseppe Puddu; Under 17 ed Eccellenza a Giuseppe Diana. Azzurra Doneddu e Carolina Maurandi a comporre l’area sanitaria; Nicole Cau è la dirigente.

Per il Dg Passetti: “I nostri ragazzi rappresentano il presente e futuro del Cagliari Calcio. È importante pensare prima di tutto a divertirsi, facendolo con impegno e dedizione; ascoltare gli staff anche quando quello che dicono può non piacere e suonare severo, loro lavorano quotidianamente per assicurare a tutti gli atleti un futuro radioso, come uomini e calciatori. Ai genitori, oltre che esprimere la gratitudine da parte di noi dirigenti e del presidente Giulini, chiedo di aiutare a migliorarci con critiche positive che sono sempre ben accette”.

Ha affermato Bernardo Mereu: “In questi anni abbiamo imprentato le nostre attività, sia per quanto riguarda l’attività di base che il settore femminile, anche approfittando della sinergia con la Cagliari Football Academy. Questo permette ai nostri ragazzi di giocare e confrontarsi su tutto il territorio regionale, non limitandosi solo alle squadre di Cagliari e dintorni. Così il nostro Club è diventato un centro pilota per tutta la Sardegna ed è migliorata il rapporto dei ragazzi con la loro terra. A partire dalla stagione scorsa abbiamo anche dato la possibilità alle famiglie di interagire con noi quando necessario attraverso tavoli di confronto online, con l’obiettivo di formare assieme gli uomini e le donne del domani, prima che calciatori e calciatrici”.

Così Mattia Belfiori: “Ci aspetta una stagione lunga e impegnativa per noi, per i ragazzi e per i genitori: ne varrà la pena, perché oltre a un progetto sportivo parliamo di un percorso di crescita umano con focus sull’educazione. Le aspettative nei nostri confronti sono alte, noi siamo sicuri di poterle soddisfare al meglio grazie alla qualità dei nostri staff”.

Ha detto Anna Piras: “Il settore femminile è in grande crescita in Italia come in Sardegna, le squadre iscritte ai campionati sono sempre di più. Noi parteciperemo con l’Under 10, l’Under 12, l’Under 15 e l’Under 17, ai quali si aggiunge la partecipazione all’Eccellenza regionale. Ringrazio i genitori per la fiducia, sono sicura che sarà una stagione importante per tutti”.