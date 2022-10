Settore giovanile, i risultati del weekend

03 ott 2022

La prima vittoria stagionale della Primavera di Michele Filippi ha dato lustro al weekend del settore giovanile rossoblù. Bene anche l’Under 15 che rimonta il doppio svantaggio con il Torino. Cadono Under 16 e Under 18.

Masala nel primo tempo, Kourfalidis sul finire del secondo sono i due goleador della Primavera contro il Napoli; nel mezzo il gol partenopeo di Gioielli che aveva temporaneamente pareggiato i conti. Un 2-1 che regala tre punti a Palomba e compagni, ora a quota 6 in classifica.

L’Under 18 cede di misura contro il Milan in trasferta. A punire i rossoblù uno sfortunato autogol negli ultimi dieci minuti. Prestazione comunque soddisfacente contro una delle avversarie più quotate del girone. Il 6 ottobre ad Asseminello (ore 11) si gioca Cagliari-Inter: gara valida per il recupero della 2ª giornata di campionato.

Sconfitta amara anche per l’Under 16 guidata da Riccardo Testoni, che perde 3-2 in casa del Torino: di Saddi e Pietropaolo le reti del Cagliari, decide la sfida un rigore trasformato da Gioele.

Reazione di forza e carattere per l’Under 15, che nella ripresa rimonta il doppio svantaggio del primo tempo: segnano Mileddu al 41’ e Puttolu al 48’. A portare in vantaggio il Torino era stata una doppietta di Luongo. I ragazzi allenati da Gian Marco Giandon torneranno in campo domenica 9 ottobre in casa contro la Juventus.

Vittoria ricca di gol per l'Under 14 regionale agli ordini di Manuel Pierangeli: i rossoblù battono 4-3 l'Ozierese in trasferta. Decidono una doppietta di Sanna e le reti di Ventricini e Pinna.